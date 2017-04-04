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Рубрика: Новости Мариуполя
04-04-2017, 19:10
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15-километровая зона вблизи Мариуполя является одним из самых заминированных участков Донбасса

Наиболее "взрывоопасными" являются четыре участка Донбасса - вблизи Мариуполя, Краматорска, Славянска и Станицы Луганской.

Об этом собщил ппредставитель британской благотворительной некоммерческой организации, которая занимается обезвреживанием наземных мин и боеприпасов, которые могут представлять опасность для гражданских лиц, HALO Trust Юрий Шаграманян в ходе ІІ Международной конференции по вопросам гражданско-военного сотрудничества, сообщает zn.ua.

"По нашим данным и согласно проведенным исследованиям, больше всего мин - в 15-километровой зоне вблизи Мариуполя, Краматорска, Славянска и Станицы Луганской. Кроме того, там очень много неразорвавшихся снарядов", - рассказал он.

По словам Шаграманяна, сбор данных о заминировании продолжается, но не в таком темпе, как планировалось из-за постоянных боевых действий.

В организации планируют подготовить еще 60 украинских специалистов. С учетом этого, количество подготовленных HALO Trust специалистов составит 220 человек. Также осуществляются мероприятия по повышению квалификации украинских саперов.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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Редакция «Мариупольских новостей»