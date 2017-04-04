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Рубрика: Новости Мариуполя
04-04-2017, 19:23
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В Мариуполе под стенами предприятия найден оружейный арсенал

Боеприпасы находились в обычном продовольственном пакете на обочине дороги возле одного из предприятий. Арсенал обнаружил прохожий, не стал его трогать и сразу позвонил на 102.

На место прибыла следственно-оперативная группа Левобережного отделения полиции и взрывотехники. Из пакета изъяли 4 ВОГ-17, РГД-5 с запалом и почти 2300 патронов калибра 5,45 и 7,62 миллиметра. Угроза нейтрализована, военные предметы будут направлены на экспертизу.

Каким образом в доступном месте появился боевой арсенал и кто его владелец, предстоит установить следствию.

Решается вопрос об открытии уголовного производства по ст.263 «Незаконное обращение с оружием, боеприпасами и взрывчатыми веществами» УК Украины.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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