В «Укрзализныце» думают высшими категориями, всё в миллионах – от зарплаты руководителей до… вагонных туалетов

Как передают Українські Новини, в системе публичных закупок ProZorro обнародована тендерная документация «Укрзализныци» по тендеру на закупку 250 комплектов туалетов для соответствующего количества вагонов на запланированную сумму 269,85 миллионов гривен. Тендер закупки, так называемых запасных частей пассажирских вагонов, объявлен филиалом «Центр обеспечения производства» публичного акционерного общества «Укрзализныця».



Исходя из произведённых расчётов, один комплект туалета для пассажирского вагона должен стоить 1,08 миллиона гривен, в долларовом эквиваленте это порядка $40.



Судя по размещённой информации, сумма тендерного обеспечения – 8,096 миллионов гривен при размере минимального шага понижения цены 1,349 миллионов гривен, или 0,5% от предполагаемой цены.



При этом участникам тендера советуют предложить „туалеты, которые имеют положительный опыт эксплуатации системы не менее 3 лет на железных дорогах Украины“ (?). Это где же в Украине уже столько лет эксплуатируются миллионные туалеты? Президентские, что ли? Так президенты на поездах не ездят… Загадка природы.



На минуточку, по цене одного вагонного туалета в Киеве вполне можно приобрести квартиру в новостройке, автомобиль класса Toyota Camry Premium, либо на Киевщине новый двухэтажный коттедж…

Так за кого глава «Укрзализныци» Войцех Балчун держит украинцев? Либо он настолько оторвался от окружающей действительности, либо заметает чьи-то следы…



Иначе чем можно объяснить такую несуразицу – в украинских полуразваленных вагонах, которые рассыпаются на ходу, в которых зимой лежит на спальных местах снег, вдруг появятся туалеты стоимостью больше миллиона гривен? Или при нынешнем менталитете да в „зачуханных“ вагонах уже через месяц эксплуатации сохранится стерильная чистота? Очень как-то это всё подозрительно…



Или это обещанная Балчуном модернизация ведомства, только странно начатая с туалетов? Эта новость была бы смешной, если бы не было так грустно…