Национальный банк ослабил ограничения на продажу наличной иностранной валюты населению. До сих пор украинцы в день могли покупать валюту на сумму не более 12 тыс. гривен в эквиваленте. Теперь эту максимальную сумму повысили до 150 тыс. гривен. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.
"Внести в постановление Правления Национального банка Украины от 13 декабря 2016 № 410 "Об урегулировании ситуации на денежно-кредитном и валютном рынках Украины" (с изменениями) следующие изменения: в абзаце первом подпункта 3 пункта 6 цифры "12 000" заменить цифрами "150 000", - говорится в документе.
В Нацбанке считают, что такой шаг поможет увеличить глубину и ликвидность официального наличного валютного рынка.
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Нацбанк разрешил украинцам покупать валюту на 150 тысяч гривен в день
Национальный банк ослабил ограничения на продажу наличной иностранной валюты населению. До сих пор украинцы в день могли покупать валюту на сумму не более 12 тыс. гривен в эквиваленте. Теперь эту максимальную сумму повысили до 150 тыс. гривен. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.
Источник: городской сайт Мариупольские новости
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Редакция «Мариупольских новостей»