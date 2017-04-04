Нацбанк разрешил украинцам покупать валюту на 150 тысяч гривен в день

Национальный банк ослабил ограничения на продажу наличной иностранной валюты населению. До сих пор украинцы в день могли покупать валюту на сумму не более 12 тыс. гривен в эквиваленте. Теперь эту максимальную сумму повысили до 150 тыс. гривен. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.



"Внести в постановление Правления Национального банка Украины от 13 декабря 2016 № 410 "Об урегулировании ситуации на денежно-кредитном и валютном рынках Украины" (с изменениями) следующие изменения: в абзаце первом подпункта 3 пункта 6 цифры "12 000" заменить цифрами "150 000", - говорится в документе.



В Нацбанке считают, что такой шаг поможет увеличить глубину и ликвидность официального наличного валютного рынка.