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Рубрика: Новости Мариуполя
04-04-2017, 20:51
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Поезд из Мариуполя в Одессу могут запустить только после ремонта участка пути «Камыш-Заря – Волноваха»

Вопрос о назначении запуска поезда из Мариуполя в Одессу «Укрзализныця» рассмотрит не раньше лета текущего года, после ремонта участка пути «Камыш-Заря – Волноваха».

Об этом заявил глава правления ПАО «Укрзализныця» Войцех Балчун в ответ на запрос народного депутата Натальи Веселовой.

«Вопрос о назначении курсирования нового дополнительного поезда сообщением Мариуполь-Одесса будет обработан по окончанию ремонтных работ на участке Камыш-Заря - Волноваха (после 20.06.2017)», - говорится в ответе «Укрзализныци».

Вопрос о запуске поезда долгое время уже обсуждается на различных уровнях и периодически появляется информация о том, когда пассажирский состав все-таки начнет курсировать. Напомним, в последнем сообщении говорилось о запуске во втором квартале текущего года. Данный срок озвучил представитель службы пассажирских перевозок «Одесской железной дороги» на сессии городского совета Таврийска.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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