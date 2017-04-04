Поезд из Мариуполя в Одессу могут запустить только после ремонта участка пути «Камыш-Заря – Волноваха»

Вопрос о назначении запуска поезда из Мариуполя в Одессу «Укрзализныця» рассмотрит не раньше лета текущего года, после ремонта участка пути «Камыш-Заря – Волноваха».



Об этом заявил глава правления ПАО «Укрзализныця» Войцех Балчун в ответ на запрос народного депутата Натальи Веселовой.



«Вопрос о назначении курсирования нового дополнительного поезда сообщением Мариуполь-Одесса будет обработан по окончанию ремонтных работ на участке Камыш-Заря - Волноваха (после 20.06.2017)», - говорится в ответе «Укрзализныци».

Вопрос о запуске поезда долгое время уже обсуждается на различных уровнях и периодически появляется информация о том, когда пассажирский состав все-таки начнет курсировать. Напомним, в последнем сообщении говорилось о запуске во втором квартале текущего года. Данный срок озвучил представитель службы пассажирских перевозок «Одесской железной дороги» на сессии городского совета Таврийска.