Сегодня в Мариуполе школы, роддом и жилые дома оставят без воды

По информации пресс-службы КП «Мариупольское ПУВКХ», сегодня, 5 апреля, в связи с проведением ремонтных работ с 9:00 до 17:00 будет прекращена подача воды по следующим адресам:
- ЦТП Февральское
- д/с 76
- Дом ветеранов по ул.Февральской
- ОШ №57
- д/дом Солнышко
- Олимпийская 80-290
- Бестужева 21-45, 2-94
- пер.Февральский 1-105, 2-56
- пер.Рижский 1-55, 2-98
- ул.Рижская 1-103
- ул.Станиславского 119-193, 92-216
- ул.Февральская 1-223
- пер.Кузбасский 1-107
- ул.Звездная 1-37
- пер.Звенигородский 1-47
- ул.Полетаева 2-86
- пер.Полетаева 2-118.
А с 9:00 до 18:00 без воды останутся:
- ул. Жигулевская, 1-154
- пер. Солдатский, 1-50
- пр-д Солдатский, 1-24
- ул. Ровная, 4-43а
- ул. Родниковая, 1-26
- ул. Гурамишвили, 1-118
- ул. Шопена, 1-107
- пер. Шопена, 1-87
- пр-д Шопена, 1-32
- ул. Ракетная, 1-199
- пер. Курчатова, 55-69
- пер.О.Дундича, 1-33
- ул. О.Дундича, 1-49
- роддом
- интернат пр. Шопена
- котельная 232кв.
- Д/с №57, 68, 40, 151
- ОШ №47, 24.