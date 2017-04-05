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Рубрика: Новости Мариуполя
05-04-2017, 08:04
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Сегодня в Мариуполе школы, роддом и жилые дома оставят без воды

По информации пресс-службы КП «Мариупольское ПУВКХ», сегодня, 5 апреля, в связи с проведением ремонтных работ с 9:00 до 17:00 будет прекращена подача воды по следующим адресам:

  • ЦТП Февральское
  • д/с 76
  • Дом ветеранов по ул.Февральской
  • ОШ №57
  • д/дом Солнышко
  • Олимпийская 80-290
  • Бестужева 21-45, 2-94
  • пер.Февральский 1-105, 2-56
  • пер.Рижский 1-55, 2-98
  • ул.Рижская 1-103
  • ул.Станиславского 119-193, 92-216
  • ул.Февральская 1-223
  • пер.Кузбасский 1-107
  • ул.Звездная 1-37
  • пер.Звенигородский 1-47
  • ул.Полетаева 2-86
  • пер.Полетаева 2-118.

А с 9:00 до 18:00 без воды останутся:

  • ул. Жигулевская, 1-154
  • пер. Солдатский, 1-50
  • пр-д Солдатский, 1-24
  • ул. Ровная, 4-43а
  • ул. Родниковая, 1-26
  • ул. Гурамишвили, 1-118
  • ул. Шопена, 1-107
  • пер. Шопена, 1-87
  • пр-д Шопена, 1-32
  • ул. Ракетная, 1-199
  • пер. Курчатова, 55-69
  • пер.О.Дундича, 1-33
  • ул. О.Дундича, 1-49
  • роддом
  • интернат пр. Шопена
  • котельная 232кв.
  • Д/с №57, 68, 40, 151
  • ОШ №47, 24.

Источник: городской сайт Мариупольские новости

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Редакция «Мариупольских новостей»