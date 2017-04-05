Сегодня в Мариуполе школы, роддом и жилые дома оставят без воды

По информации пресс-службы КП «Мариупольское ПУВКХ», сегодня, 5 апреля, в связи с проведением ремонтных работ с 9:00 до 17:00 будет прекращена подача воды по следующим адресам:

ЦТП Февральское

д/с 76

Дом ветеранов по ул.Февральской

ОШ №57

д/дом Солнышко

Олимпийская 80-290

Бестужева 21-45, 2-94

пер.Февральский 1-105, 2-56

пер.Рижский 1-55, 2-98

ул.Рижская 1-103

ул.Станиславского 119-193, 92-216

ул.Февральская 1-223

пер.Кузбасский 1-107

ул.Звездная 1-37

пер.Звенигородский 1-47

ул.Полетаева 2-86

пер.Полетаева 2-118.

А с 9:00 до 18:00 без воды останутся: