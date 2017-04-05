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Рубрика: Новости Донбасса
05-04-2017, 08:23
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Штаб АТО: под Марьинкой произошел бой с ДРГ, один из диверсантов погиб

Вчера, 4 апреля, в зоне АТО украинские военнослужащие вступили в бой с диверсионно-разведывательной группой ДНР.

По информации пресс-центра штаба АТО, «группа боевиков, с направления населенного пункта Трудовское, расположенного на временно неподконтрольной Украине территории, пыталась приблизилась к нашим позициям. Скрытое движение противника было обнаружено. Командир бригады, учитывая прямую угрозу жизни и здоровью подчиненных, принял решение на применение оружия. Под натиском огня, противник, ведя огонь в ответ, отошел».

На поле боя украинские бойцы нашли тело диверсантов с боеприпасами, но без документов.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

Port
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