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Prizma


Рубрика: Новости Украины и мира
05-04-2017, 08:53
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Конкурсанты «Евровидения» отказываются ехать на вечеринку в Москву из-за Украины

21 апреля в Москве должно состояться pre-party «Евровидение-2017». На вечеринку должны были приехать конкурсанты из 10 стран, однако из-за отказа Юлии Самойловой въезда в Украину они отказываются ехать в Москву.

На сайте концертного зала Вегас Сити Холл говорится: «Изначально свое согласие на участие в концерте дали 10 стран-участников Евровидения-2017, но из-за сложившейся политической ситуации, иностранные гости взяли паузу. 3 апреля главы делегаций начали уведомлять организаторов, что смогут приехать в Москву только в том случае, если Россия будет допущена до голосования».

В результате продажа билетов временно приостановлена. По правилам "Евровидения", каналы-вещатели в странах-участниках не могут поддержать приезд на вечеринку в страну, которая не принимает участие в самом конкурсе и не голосует.

Если же Самойловой все-таки разрешат приехать на «Евровидение» - другие конкурсанты посетят pre-party в РФ.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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