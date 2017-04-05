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Рубрика: Новости Донбасса
05-04-2017, 09:06
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В зоне АТО обостряется ситуация: сектор «М» в эпицентре боевых действий, 5 военных ранены

Режим прекращения огня на Донбассе не соблюдается. По информации пресс-центра штаба АТО, за минувшие сутки зафиксировано 54 обстрела.

В эпицентре боевых действий – Мариупольское направление. Здесь по украинским позициям били из минометов, гранатометов разных систем, пулеметов, БМП, также работал снайпер.

Кроме того, под Марьинкой произошло боестолкновение с диверсантами.

На Донецком направлении Авдеевку, Луганское, Опытное, Пески, Невельское, Каменку, Верхнеторецкое, шахту Бутовка и Троицкое обстреливали из пулеметов, минометов, гранатометов, стрелкового оружия. Здесь также активизировались снайперы.

Относительно тихо лишь на Луганском направлении. Здесь по Крымскому били из станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия, а по Лобачево – из стрелкового оружия.

В результате боевых действий ранения получили 5 военнослужащих.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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Редакция «Мариупольских новостей»