Стинг хочет исполнить гимн Украины перед боем Кличко с Джошуа

29 апреля на стадионе «Уэмбли» в Лондоне состоится бой между Владимиром Кличко и Энтони Джошуа. И поддержать украинского боксера готов британский певец Стинг, который хочет исполнить перед поединком украинский гимн.

Ради этого 65-летний музыкант даже намерен выучить украинский язык и спеть на нем «Ще не вмерла Україна».

Кстати, Стинг является ярым поклонником Владимира Кличко и является почетным членом официального фан-клуба братьев Кличко. Он следит за карьерой украинских спортсменов на протяжении 15 лет.