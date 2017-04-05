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Рубрика: Спорт
05-04-2017, 09:32
Просмотров: 926
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Стинг хочет исполнить гимн Украины перед боем Кличко с Джошуа

29 апреля на стадионе «Уэмбли» в Лондоне состоится бой между Владимиром Кличко и Энтони Джошуа. И поддержать украинского боксера готов британский певец Стинг, который хочет исполнить перед поединком украинский гимн.

Ради этого 65-летний музыкант даже намерен выучить украинский язык и спеть на нем «Ще не вмерла Україна».

Кстати, Стинг является ярым поклонником Владимира Кличко и является почетным членом официального фан-клуба братьев Кличко. Он следит за карьерой украинских спортсменов на протяжении 15 лет.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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