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Рубрика: Новости Донбасса
05-04-2017, 11:00
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Возле ДФС представители СЦКК и ОБСЕ попали под обстрел

Представители ДНР сообщают о том, что сегодня под Ясиноватой в районе Донецкой фильтровальной станции под обстрел попали офицеры Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) и представители миссии ОБСЕ.

«В 9:05 представители миссии ОБСЕ и СЦКК с российской стороны, а также ремонтные бригады попали под минометный обстрел со стороны ВСУ в районе ДФС», - пишет издание ДНР ДАН.

Также под обстрел попали саперы, которые направлялись на ДФС для осмотра территории на наличие взрывоопасных предметов перед запуском станции.




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