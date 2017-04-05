Рада поддержала повышение штрафов и уголовное наказание за издевательство над животными

Верховная Рада в первом чтении поддержала законопроект №5119-1 о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (относительно внедрения гуманного отношения к животным). Он ужесточает наказание за издевательства над животными.

Согласно тексту закона, жестокое обращение с животными, их истязание или совершение других действий, которые привели к их мучениям или увечью, может повлечь штраф от 3400 грн до 8500 грн (раньше даже пытки, которые привели к смерти животного, предусматривали штраф до 340 грн).

Кроме того, издевательство над животными, относящимися к позвоночным, совершенное с применением жестоких методов или из хулиганских мотивов, а также натравливание указанных животных друг на друга, содеянное из хулиганских или корыстных мотивов, могут привести к аресту на срок до 6 месяцев или ограничению свободы на срок до 3 лет. А если то же самое сделали в присутствии малолетнего, наказание предполагает ограничение или лишение свободы от 3 до 5 лет.

Издевательства над животными, совершенные с особой жестокостью, или если они привели к увечью или гибели, или совершенные группой лиц, влекут лишение свободы на срок от 5 до 8 лет.