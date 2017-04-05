Мораторий на продажу земель сельскохозяйственного назначения отменят уже в текущем году…

Вчера, 4 апреля, на сайте Международного валютного фонда (МВФ) был опубликован текст меморандума между МВФ и Украиной. Согласно нему, утверждения законопроекта об украинском рынке земли МВФ ожидает уже в мае 2017 года. Отмена моратория на продажу земель ожидается в конце 2017 года.

«Утверждение Верховной Радой закона об обороте земель сельскохозяйственного назначения ожидается до конца мая 2017 года (изменение и новый предельный срок для выполнения структурного маяка, который остаётся с конца сентября 2016 года), что позволит действующему мораторию на продажу земель сельскохозяйственного назначения утратить силу с конца 2017 года», - сказано в тексте меморандума.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявлял, что не будет поддерживать законопроект, если в нём будет допущена возможность купли-продажи украинских земель иностранцами либо агрохолдингами.

При этом премьер в эфире украинского телеканала сказал, что позволит законопроектом «О рынке земли» её куплю-продажу лишь физическим лицам, имеющим украинское гражданство.

В проведённом в г.Хмельницком широком обсуждении вопросов проведения земельной реформы и государственной поддержки агропромышленного комплекса (АПК) в рамках Национальной платформы диалога принял участие министр аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Кутовой. Целью данного мероприятия было заявлено нахождение оптимального формата осуществления земельной реформы и формирование перечня предложений.

Напомним, в Украине мораторий на продажу земель сельскохозяйственного назначения действует с 2002 года.

Кабинетом министров Украины предполагалось принять законопроект об обороте земель сельскохозяйственного назначения до конца 2016 года. Но 6 октября 2016 года Верховной Радой Украины был принят закон о его продлении до 1 января 2018 года.

Видимо, сроки поджимают…

А с последним, чего Украина ещё не лишилась, своей кормилицы – земли, придётся, видимо, распрощаться… И ведь никого не интересует мнение народа – хозяина этой земли, теперь приглашены другие хозяева…