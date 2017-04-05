Мариупольский общественник Василий Журавлев проиграл суд против горсовета

В сентябре прошлого года в Мариуполе состоялась одна из самых скандальных сессий городского совета: при рассмотрении вопроса о принятии в городскую собственность насосной станции захотел выступить общественник Василий Журавлев. Мэр попросил его подождать и дождаться окончания выступления докладчика, однако Журавлев продолжал громко выкрикивать, чем практически заблокировал работу депутатского корпуса. После нескольких предупреждений городской голова поставил на голосование вопрос об удалении общественника из сессионного зала. Депутаты проголосовали «за» и лишили мужчину права присутствовать на двух сессиях городского совета.

После этого Василий Журавлев подал иск в суд и начал разбирательства против городского совета. Но его попытки не увенчались успехом: и в районном, и в апелляционном судах решение депутатов признали законным, сообщает пресс-служба горсовета.

Более того, по решению Апелляционного суда Василию Журавлеву было отказано и во взыскании с Мариупольского городского совета расходов на правовую помощь в размере 3000 гривен и в обязательстве ответчика опубликовать результаты судебного разбирательства в трёхдневный срок в СМИ.