ДНР: под Мариуполем в результате взрыва в лесопосадке погибла женщина, 7 человек ранены

В районе подконтрольного ДНР Новоазовска мирные жители подорвались на взрывном устройстве.
Как сообщает издание ДНР ДАН, люди наводили порядок в лесопосадке. В результате погибла 45-летняя женщина, еще 7 человек получили ранения.
В районе подконтрольного ДНР Новоазовска мирные жители подорвались на взрывном устройстве.
Как сообщает издание ДНР ДАН, люди наводили порядок в лесопосадке. В результате погибла 45-летняя женщина, еще 7 человек получили ранения.
Об этом сообщают представители ДНР
Люди выйдут на работу только при условии безопасности