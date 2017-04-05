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Рубрика: Новости Мариуполя
05-04-2017, 15:26
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ДНР: под Мариуполем в результате взрыва в лесопосадке погибла женщина, 7 человек ранены

В районе подконтрольного ДНР Новоазовска мирные жители подорвались на взрывном устройстве.

Как сообщает издание ДНР ДАН, люди наводили порядок в лесопосадке. В результате погибла 45-летняя женщина, еще 7 человек получили ранения.




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