В Луганской области в результате обстрелов ранен военный

По информации пресс-службы полиции Луганской области, за минувшие сутки на территории региона зафиксировано 3 обстрела.

Так, в районе Крымского по украинским позициям били из стрелкового оружия и СПГ. В результате обстрелов пострадал один из бойцов ВСУ. У него минно-взрывная травма и осколочное ранение.

В полиции отмечают, что все зарегистрированные факты обстрелов внесены в Единый реестр досудебных расследований по признакам уголовного преступления предусмотренного ст. 258 УК Украины "Террористический акт".