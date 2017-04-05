Грязь и «совок»: в Киеве запретили белить деревья и бордюры

Традиционно к Пасхе в украинских городах начали белить бордюры и деревья. Однако в Киеве запретили использовать известь, отмечая, что белить целесообразно лишь фруктовые деревья, передает «Украинская правда».

«С этого года "Зеленстрой" прекратил белить известью деревья в городе. Если увидите, что кто-то по советской привычке пытается загрязнять известью декоративные деревья, другие элементы благоустройства, обращайтесь к исполнителям с требованием немедленно прекратить нарушение. Об особо вопиющих случаях сообщайте по телефону 1551», - написал в соцсетях директор Департамента городского благоустройства КГГА Андрей Фищук.

Данную традицию Фищук называет пережитками советского прошлого: «Весеннее беление всего вокруг как-то украшало общую серость и убогость совка».

Однако киевляне сообщают, что во многих районах столицы продолжают белить бордюры и деревья.