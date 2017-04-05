В Украине жителям общежитий разрешили бесплатно приватизировать жилье

Верховная Рада приняла закон о приватизации помещений в общежитиях. Согласно законопроекту №1076 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения реализации жилищных прав жителей общежитий», лица, которые проживают и зарегистрированы более пяти лет, могут приватизировать жилье бесплатно.

«Право приватизации распространяется на тех, кто стоит в очереди на жилье, не имеет собственного жилья, имеет или имел трудовые отношения с предприятием, предоставившим жилье, имеет договор аренды. Этим законопроектом предоставляется право приватизировать жилье тем людям, которые зарегистрированы в общежитиях более пяти лет, путем бесплатной приватизации жилых и нежилых помещений в общежитиях, в которых они проживают», - отметил заместитель председателя Комитета ВР по вопросам строительства, градостроительства и жилищно-коммунального хозяйства Андрей Шинькович.

Кроме того, предусматривается, что общежития государственной формы собственности передаются в собственность территориальных общин на бескомпенсационной основе.