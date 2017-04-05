Из-за «Укрзализныци» мариупольские металлурги ежедневно теряют 1,6 млн долларов экспортной выручки

На прошлой неделе во время встречи представителей предприятий Группы Метинвест и правления «Укрзализныци» было принято решение об увеличении потока грузовых составов через перегон Камыш-Заря – Волноваха. Однако, на деле – из 20 обещанных поездов в сутки перегон прошли только 16. Об этом на своей странице в Facebook сообщил генеральный директор ММК им. Ильича Юрий Зинченко.

Перегон Камыш-Заря – Волноваха остается приоритетным транспортным сообщением для металлургических предприятий региона. В условиях вынужденной остановки металлургических комбинатов на неподконтрольной территории, а также прекращения работы Днепровского меткомбината, было принято решение увеличить поток грузовых составов на этом участке. Данные меры могли дать возможность меткомбинатам Мариуполя выйти на новые объемы производства и частично компенсировать потери.

По условиям договоренности с железной дорогой, с 4 апреля через перегон должны проходить не менее 20 грузовых составов в сутки. По факту, за день пропущены только 16 составов, в ожидании – 54 грузовых поезда. Сохранение тенденции негативно отразится на металлургической отрасли, и неизбежно повлияет на экономическую ситуацию страны в целом, прогнозирует топ-менеджер.

«С таким подходом к решению транспортных проблем об увеличении производства даже нечего мечтать. Минус 4 грузовых поезда в сутки – это минус 4 тыс. тонн чугуна или минус 1,6 млн долларов экспортной выручки ежедневно», – резюмировал Юрий Зинченко.