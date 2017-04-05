Мариупольцев до ночи оставили без воды

В связи с увеличением объема ремонтных работ на задвижке д/у 400 по адресу ул. Жигулевская/Митрополичья балка сегодня мариупольцам подадут воду в 23:00, сообщает пресс-служба горсовета.
Время подачи воды с нормативным давлением будет осуществлена к 7.00 6 апреля.
Напомним, прекращено водоснабжение по следующим адресам:
- ул. Жигулевская, 1-154
- пер. Солдатский, 1-50
- пр-д Солдатский, 1-24
- ул. Ровная, 4-43а
- ул. Родниковая, 1-26
- ул. Гурамишвили, 1-118
- ул. Шопена, 1-107
- пер. Шопена, 1-87
- пр-д Шопена, 1-32
- ул. Ракетная, 1-199
- пер. Курчатова, 55-69
- пер. О. Дундича, 1-33
- ул. О. Дундича, 1-49
- роддом
- интернат (пр. Шопена)
- котельная 232кв.
- Д/с № 57, 68, 40, 151
- ОШ № 47, 24.