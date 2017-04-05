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Рубрика: Новости Мариуполя
05-04-2017, 18:10
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Мариупольцев до ночи оставили без воды

В связи с увеличением объема ремонтных работ на задвижке д/у 400 по адресу ул. Жигулевская/Митрополичья балка сегодня мариупольцам подадут воду в 23:00, сообщает пресс-служба горсовета.

Время подачи воды с нормативным давлением будет осуществлена к 7.00 6 апреля.

Напомним, прекращено водоснабжение по следующим адресам:

  • ул. Жигулевская, 1-154
  • пер. Солдатский, 1-50
  • пр-д Солдатский, 1-24
  • ул. Ровная, 4-43а
  • ул. Родниковая, 1-26
  • ул. Гурамишвили, 1-118
  • ул. Шопена, 1-107
  • пер. Шопена, 1-87
  • пр-д Шопена, 1-32
  • ул. Ракетная, 1-199
  • пер. Курчатова, 55-69
  • пер. О. Дундича, 1-33
  • ул. О. Дундича, 1-49
  • роддом
  • интернат (пр. Шопена)
  • котельная 232кв.
  • Д/с № 57, 68, 40, 151
  • ОШ № 47, 24.

Источник: городской сайт Мариупольские новости

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Редакция «Мариупольских новостей»