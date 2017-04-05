Мариупольцев до ночи оставили без воды

В связи с увеличением объема ремонтных работ на задвижке д/у 400 по адресу ул. Жигулевская/Митрополичья балка сегодня мариупольцам подадут воду в 23:00, сообщает пресс-служба горсовета.

Время подачи воды с нормативным давлением будет осуществлена к 7.00 6 апреля.

Напомним, прекращено водоснабжение по следующим адресам: