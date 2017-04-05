Мариуполь без горячей воды: как обходятся городские больницы

Как сообщалось ранее, с 1 апреля в Мариуполе отключили и отопление, и горячую воду. И если местные жителями обходятся бойлерами, газовыми колонками или старым-добрым подогревом, то больницам и другим учреждениям приходится хуже.

Как справиться с данной проблемой – показывает опыт детского инфекционного отделения №3 горбольницы №4. В сентябре прошлого года здесь установили гелиосистемы – альтернативный метод нагрева воды, сообщает пресс-служба горсовета.

«С сентября у нас полноценно заработала гелиосистема. В солнечные дни она позволяет нагревать 800 литров воды за несколько часов до 60 градусов, в пасмурные - до 20. Также в отделениях мы устанавливаем электрические водонагреватели», - отметил главврач больницы Владимир Жигиль.

«Опыт, который есть в больнице №4, это не решение всех проблем. Это направление, куда надо двигаться, и это займет несколько лет. Для начала надо просчитать экономическую эффективность», - добавил начальник управления здравоохранения Сергей Данилков. Он также отмечает, что полный переход на электрические водонагреватели невозможен из-за высокой нагрузки на электросети, поэтому необходимо искать альтернативные источники.