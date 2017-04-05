Как сделать из своего балкона красочный арт-объект

В Мариуполе в рамках конкурса «Цветущий город» гуру выращивания цветов провели интересный мастер-класс на открытом воздухе. Прошел он на Восточном микрорайоне, где, по словам жителей, есть все необходимое для фауны – плодородная почва, много свободного места и желание садоводов.

В ходе мастер-класса конкурсантам объяснили, как в домашних условиях сделать горшочки, высадить и ухаживать за цветами, и как в результате превратить свой балкон или лоджию в красочный арт-объект на зависть окружающим. Чем оригинальнее он оформлен – тем выше шансы на победу.

В апреле участники конкурса будут высаживать цветы, а уже с мая можно присылать свои снимки для участия. Побороться с соперниками смогут и жители частного сектора: для них добавлена новая номинация – «Палисадник». Итоги будут подводиться каждый месяц.

Заявки и документы для участия подаются в общественную приемную «Зеленого центра Метинвест» по адресу: 24 квартал, 21-а.