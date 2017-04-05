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Рубрика: Новости Мариуполя
05-04-2017, 19:55
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В Мариуполе задержали местного жителя, который подделывал паспорта, дипломы и другие документы

В Мариуполе задержали злоумышленника, который «зарабатывал» изготовлением и продажей поддельных документов: паспортов, трудовых книжек, дипломов и т.д.

Сегодня в ходе обыска у 59-летнего мариупольца дома изъяли поддельные документы, компьютерную технику, печати, свидетельствующие о преступной деятельности лица, сообщает пресс-служба прокуратуры.

Мариупольской местной прокуратурой № 2 осуществляется процессуальное руководство в уголовном производстве по ч.1 ст. 358 УК Украины (подделка официальных документов).


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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