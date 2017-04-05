Рассрочки на уплату услуг ЖКХ больше не будет

Опубликованный на сайте Министерства финансов текст меморандума Украины с Международным валютным фондом содержит ряд «облегчающих» для жизни украинских граждан положений, в числе которых находится отмена совсем недавно введённой рассрочки на уплату жилищно-коммунальных услуг для потребителей, не получающих субсидии.

В этом контексте украинская сторона обязалась уже с 1 мая 2017 года отказаться от вышеназванного механизма.

В документе содержится: «Мы также отменим схемы, по которым не получающие субсидий домохозяйства могли осуществлять оплату за отопление в течение 12 месяцев ("в рассрочку") (Постановления Кабинета Министров №№ 630 и 357) с 1 мая 2017».

Известно, что от МВФ поступало требование об отмене данной нормы даже до 1 апреля 2017 года.

При этом отмечается, что такое решение выражает часть комплекса реформ для полной либерализации тарифов на газ.

Не прошло и полгода с того момента, как приняли решение о предоставлении рассрочки. А точнее – 19 октября 2016 года были утверждены правила Кабинетом министров при оформлении рассрочки для оплаты услуг ЖКХ. Украинским потребителям позволили оплачивать в рассрочку 50% стоимости потреблённых услуг на протяжении полугода по окончанию отопительного сезона (с мая по сентябрь), если своевременно будет уплачена половина положенной суммы.

Для использования такой возможности украинским гражданам было необходимо лишь предоставить компании-поставщику соответствующее заявление.

Презентовав тогда нововведение, премьер-министр Украины Владимир Гройсман подчёркивал, что данную процедуру не стоит рассматривать как кредит под проценты. С помощью рассрочки украинские граждане без пени и штрафов смогут погашать сумму накопленной задолженности на протяжении 12 месяцев ежемесячно равными частями.

Увы, не случилось… С 1 мая это уже станет историей. Не позволяет МВФ украинскому правительству разрешить народу оплачивать коммунальные услуги частями… Только строго по квитанциям и ежемесячно. Никто даже не задумывается, что у народа нечем оплачивать возросшие в разы тарифы.

Ну что ж, большинство абонентов вскоре попросту откажется от уплаты услуг ЖКХ, что повлечёт за собой жилищно-коммунальный коллапс. И в этом не будет никакой вины граждан, ведь в большинстве своём народ наш законопослушен, просто его поставили на грань выживания…

Вот и остались украинские граждане «один на один» с проблемой многократного увеличения всех коммунальных тарифов – субсидии резко сокращают, нормы потребления урезают, рассрочку аннулируют…