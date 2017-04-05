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Рубрика: Новости Украины и мира
05-04-2017, 20:57
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Абонплате все-таки быть: Украина обязалась перед МВФ ввести тариф на распределение газа

В вопросе абонентской платы за газ наконец окончательно поставлена точка: ей все-таки быть. И здесь уже не помогут протесты ни Гройсмана, ни Кабмина – на том настаивает Международный валютный фонд.

Так, в меморандуме с МВФ прописано, что Украина обязана ввести до конца июля 2017 года тариф на распределение газа.

В документе говорится: «До конца июля 2017 года мы пересмотрим другие параметры системы коммунальных субсидий домохозяйствам для улучшения адресности; введем корректировки социальных норм в непиковые месяцы в течение отопительного сезона. Кроме того, мы применим тариф на распределение газа и отопления на основе мощности, что позволит перенести некоторую часть стоимости на летние месяцы - все изменения вступят в силу с 1 мая 2017 года».


Источник: городской сайт Мариупольские новости

Port
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Редакция «Мариупольских новостей»