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Prizma


Рубрика: Новости Донбасса
06-04-2017, 08:03
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Старую часть Авдеевки обстреляли: ранен житель

Вчера около 20:00 правоохранителям поступило сообщение от медиков о том, что в больницу доставлен пострадавший местный житель.

Установлено, что 62-летний мужчина получил осколочное ранение правого плеча в собственном огороде по улице Шевченко, которая находится недалеко от промышленной зоны.

На месте работали полицейские. По данному факту открыто уголовное производство по статье 258 "Террористический акт" Уголовного кодекса Украины.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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