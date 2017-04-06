Вчера около 20:00 правоохранителям поступило сообщение от медиков о том, что в больницу доставлен пострадавший местный житель.
Установлено, что 62-летний мужчина получил осколочное ранение правого плеча в собственном огороде по улице Шевченко, которая находится недалеко от промышленной зоны.
На месте работали полицейские. По данному факту открыто уголовное производство по статье 258 "Террористический акт" Уголовного кодекса Украины.
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Рубрика: Новости Донбасса
06-04-2017, 08:03
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Старую часть Авдеевки обстреляли: ранен житель
Вчера около 20:00 правоохранителям поступило сообщение от медиков о том, что в больницу доставлен пострадавший местный житель.
Источник: городской сайт Мариупольские новости
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Редакция «Мариупольских новостей»
Редакция «Мариупольских новостей»