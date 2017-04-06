В Кальмиусском районе Мариуполя на сутки отключат воду

По информации пресс-службы КП «Мариупольское ПУВКХ», в связи с работами по замене оборудования и остановкой насосной станции «Сартанская» с 9:00 6 апреля до 9:00 7 апреля будет прекращена подача холодной воды по следующим адресам:
Пр. Металлургов, ул. Покровская, ул. Орсовская, ул. Карпинского, ул. Радина, ул. Сеченова, ул. Вознесенская, ул. Волосевича, пр. Никопольский, ул. Австрийская, 25кв., 26кв., 27кв., Садки-1, 2, пос. Аэродромный, ул. Заворуева, ул. Чкалова, ул. Пушкина, ул. Бажана, ул. Речная, ул. Толстого, ул. Гастелло, ул. Глинки, ул. Камышовая, ул. Армейская, ул. Гоголевская, ул. Блажевича, ул. Ак. Амосова, ул. Монтажная, ул. Покрышкина, ул. Гонды, ул. Рельефная, ул. Дальневосточная, ул. Н. Жизнь, ул. Сормовская, ул. Литейная, ул. Доменная, ул. Семашко, ул. Кондрашкина, ул. Челюскинцев, ул. Бодрова, ул. М. Мазая, ул. Миусская, ул. Сельскохозяйственная, пер. Студенческий, пер. Прокатный, ул. Новотрубная, пр. Никопольский, ул. Заозерная, ул. Волосевича, пр. Карпова, ул. Октябрьская.
Без воды также останутся горбольницы №1, №5, гемодиализ, скорая помощь, заводская поликлиника, стоматология, детская поликлиника, судмедэкспертиза.
Детсады № 84, 71, 59, 73, 118, 61, 98, 102, 90, ОШ № 42, 17, 22, 4, 34, 20, 21, 28, ПТУ №74, комплекс "Наватор", лицей №133, школьное питание, детское питание, приют "Добрый самаритянин", стадион "Ильичевец", ледовый комплекс "Ледо", плавбасейн "Нептун".
Кафе "Никополь провиданс" и "Светлана", гостиницы "Колумб" и "Дружба", магазин "Наша марка", к-т "Ильича", к-т "Азовмаш", ДК "Искра", ДК "Металлургов".
А также Ильичевский рынок, база механизации, пожарная часть № 25, пожарная часть "Азовмаша", заводоуправление "Азовмаш", заправка "Бош", ЦРМО 6, 12, ДЕПО 3, котельная, автоколона, ЦТП №1, 2, 3, 4, 5, ЖЭО, площадка Б "Азовмаш", МРЭО, заводоуправление к-та "Ильича", комбинат им. Ильича, комбинат Азовмаш, подстанция №35, ЦМК-2, бетонный завод.
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В Кальмиусском районе Мариуполя на сутки отключат воду
По информации пресс-службы КП «Мариупольское ПУВКХ», в связи с работами по замене оборудования и остановкой насосной станции «Сартанская» с 9:00 6 апреля до 9:00 7 апреля будет прекращена подача холодной воды по следующим адресам:
Источник: городской сайт Мариупольские новости
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