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Рубрика: Новости Донбасса
06-04-2017, 09:14
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Донецкая область получила субвенцию на бесплатные лекарства

В Донецкую область поступили деньги на программу «Доступные лекарства». Об этом рассказал заместитель директора департамента здравоохранения ДонОГА Владимир Колесник.

«Всем городам и районам Донецкой области деньги на программу "Доступные лекарства" переведены в пятницу, 31 марта. Но приказ об отпускных ценах на лекарства, которые участвуют в программе, Минздрав издал 3 апреля, и 4 апреля все города и районы его получили», – сказал он в комментарии vp.donetsk.ua.

Колесник добавил, что принять участие в программе "Доступные лекарства" изъявило желание 26 аптечных сетей, работающих в регионе.

Напомним, новая программа бесплатных лекарств касается только людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями, диабетом II типа и бронхиальной астмой. Аптеки, участвующие в программе, будут отмечены специальной наклейкой.

В Минздраве уточнили, что перечень касается только препаратов украинского производства. С полным перечнем лекарств, стоимость которых подлежит возмещению, можно ознакомиться ЗДЕСЬ.




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Редакция «Мариупольских новостей»