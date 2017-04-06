Донецкая область получила субвенцию на бесплатные лекарства

В Донецкую область поступили деньги на программу «Доступные лекарства». Об этом рассказал заместитель директора департамента здравоохранения ДонОГА Владимир Колесник.



«Всем городам и районам Донецкой области деньги на программу "Доступные лекарства" переведены в пятницу, 31 марта. Но приказ об отпускных ценах на лекарства, которые участвуют в программе, Минздрав издал 3 апреля, и 4 апреля все города и районы его получили», – сказал он в комментарии vp.donetsk.ua.



Колесник добавил, что принять участие в программе "Доступные лекарства" изъявило желание 26 аптечных сетей, работающих в регионе.



Напомним, новая программа бесплатных лекарств касается только людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями, диабетом II типа и бронхиальной астмой. Аптеки, участвующие в программе, будут отмечены специальной наклейкой.



В Минздраве уточнили, что перечень касается только препаратов украинского производства. С полным перечнем лекарств, стоимость которых подлежит возмещению, можно ознакомиться ЗДЕСЬ.