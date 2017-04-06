На остановленной из-за блокады Трипольской ТЭС могут сократить зарплату на 60%

После приостановки работы Трипольской ТЭС, рабочие будут работать по три дня в неделю, а их зарплаты урежут на 60%.



"Будем по три дня работать. Мы пока ничего не знаем, они еще решают. На 60% от оклада снижают зарплаты, но нас предупредили буквально за два месяца до этого, поэтому вроде бы все по закону", - сообщил УНН источник на предприятии.



По словам собеседника, работу ТЭС обещают восстановить с 1 июня, якобы к этому времени должен появиться уголь. Но точно о сроках возобновления работы в полном режиме никто не знает.



При этом еще один источник рассказал, что зарплату не урезали, поскольку ТЭС находится в резерве и должна быть запущена по первой команде. "Мы постоянно поддерживаем станцию в рабочем состоянии. Если будет команда запускать, мы ее запустим без вопросов", - отметил он.



Напомним, что Приднепровская и Трипольская ТЭС остановили работу из-за нехватки угля антрацитовой группы, вызванной блокадой Донбасса.