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Prizma


Рубрика: Новости Украины и мира
06-04-2017, 09:32
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На остановленной из-за блокады Трипольской ТЭС могут сократить зарплату на 60%

После приостановки работы Трипольской ТЭС, рабочие будут работать по три дня в неделю, а их зарплаты урежут на 60%.

"Будем по три дня работать. Мы пока ничего не знаем, они еще решают. На 60% от оклада снижают зарплаты, но нас предупредили буквально за два месяца до этого, поэтому вроде бы все по закону", - сообщил УНН источник на предприятии.

По словам собеседника, работу ТЭС обещают восстановить с 1 июня, якобы к этому времени должен появиться уголь. Но точно о сроках возобновления работы в полном режиме никто не знает.

При этом еще один источник рассказал, что зарплату не урезали, поскольку ТЭС находится в резерве и должна быть запущена по первой команде. "Мы постоянно поддерживаем станцию в рабочем состоянии. Если будет команда запускать, мы ее запустим без вопросов", - отметил он.

Напомним, что Приднепровская и Трипольская ТЭС остановили работу из-за нехватки угля антрацитовой группы, вызванной блокадой Донбасса.




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