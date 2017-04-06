Внеплановое повышение пенсии: как и насколько вырастут выплаты

Как мы уже писали ранее, премьер-министр Владимир Гройсман обещает первого октября "достаточно качественно повысить" пенсии украинцам.



Так, Кабмин планирует повысить пенсии 5,6 миллионам украинцев (всего в стране 11,9 миллиона пенсионеров). Больше, чем на 1000 гривен, разбогатеют 1,1 миллиона пенсионеров. Прибавку от 900 до 1000 гривен могут получить 487 тысяч пенсионеров, от 700 до 800 гривен – 460 тысяч. Остальным (а это больше 3,5 миллиона украинцев) пенсию поднимут от 50 до 700 гривен. Об этом сообщает источник "Сегодня" в рабочей группе при Минсоцполитики.



По словам старшего научного сотрудника Института демографии и социальных исследований Лидии Ткаченко, при перерасчете пенсий будет учитываться средняя зарплата в размере 3764 гривни. Сейчас часть пенсий рассчитаны с показателем средней зарплаты в размере всего 1917,91 гривни.



Новый показатель средней зарплаты планируют заморозить на несколько лет. Кроме того, в Минсоцполитики предлагают снизить коэффициент стажа с 1,35 до 1. В результате украинцы, которые будут выходить на пенсию в течение следующих нескольких лет (начиная с 2018-го), потеряют часть выплат.



"Это очень невыгодно для новых пенсионеров. Действительно, будут использовать обновленную зарплатную базу, но они хотят потом ее на некоторое количество лет заморозить. Все делается в ручном режиме, и для новых пенсионеров это грабеж среди белого дня", – говорит Лидия Ткаченко.