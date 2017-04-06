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Рубрика: Новости Мариуполя
06-04-2017, 10:15
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Молодые таланты Мариуполя отправились в США бороться за 10 000$ на экопроект

Мариупольские школьники, которые победили в отборе конкурса для молодых предпринимателей «Diamond challenge for high school», отправились на саммит в Штаты. Об этом на странице в Фейсбуке сообщили представители фонда ICEPP, курировавшие проведение конкурса в Украине.

"Команда победителей Всеукраинского отбора конкурса Алина Маевская и Данил Почтарев вчера утром улетела в США для участия в финале конкурса между странами - участницами Diamond Challenge", - говорится в сообщении.

Фонд Развития Мариуполя оказал финансовую поддержку поездки мариупольской  команды в штат Делавэр. В США Алина и Данил будут бороться за главный приз в 10 000$, а также посетят Молодежный Предпринимательский Саммит.

На Саммите молодые американские бизнесмены поделятся опытом реализации бизнес идей в жизнь. Будущие предприниматели из разных стран смогут углубить знания в области предпринимательства, а также расширить межкультурное взаимодействие среди молодежи разных стран.

Напомним, ребята специализированной школы №66 предложили экологический проект - костыли из вторсырья, которые будут работать на солнечных батарейках. Именно его они представят в США и поборются за приз на реализацию стартапа.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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