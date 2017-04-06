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Рубрика: Новости Украины и мира
06-04-2017, 10:34
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Еще две ТЭС в Украине остановятся из-за нехватки антрацита

Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" планирует остановить работу Змиевской теплоэлектростанции (Харьковская область) 6 апреля, Криворожской теплоэлектростанции (Зеленодольск, Днепропетровская область) - ориентировочно 11 апреля. Об этом говорится в сообщении компании.

"Технологическая возможность остановки "антрацитовых" энергоблоков ТЭС после завершения отопительного сезона была разработана нами совместно с генерирующими компаниями и Минэнергоугля, по поручению, данному нам на совещании у вице-премьер-министра Украины Владимира Кистиона 30 марта 2017. Мы тщательно просчитали все аспекты устойчивости энергосистемы, совместно с генерирующими компаниями разработали план безаварийного отключения энергоблоков, и сейчас полностью готовы к сценарию с "отключением" блоков, работающих на угле антрацитовой группы", - заявляет и.о. гендиректора компании "Укрэнерго" Всеволод Ковальчук.

Согласно сообщению, период вынужденного простоя энергетики планируют использовать для накопления угля к началу летнего максимума нагрузок в энергосистеме, а также для выполнения ремонтов. В случае возникновения внештатной ситуации в Объединенной энергосистеме Украины энергоблоки будут оперативно включены в работу.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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