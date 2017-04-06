В Мариуполе школы и детсады ремонтируют по принципу «четырех активностей»

Во время презентации ключевых проектов Программы социально-экономического развития - 2017 заместитель городского головы Ксения Сухова рассказала, как будет проходить ремонт учебных заведений. Применят конструктивный подход, сообщили в пресс-службе горсовета.



Ксения Сухова отметила, что в школах и детских садах накопилось много проблем. Исходя из них, сформировали четыре ключевых направления, по которым будет идти ремонт. Так, в школах планируют провести капитальный ремонт санузлов, заменить окна, отремонтировать конструктив и благоустроить территорию. В этом году каждой «активностью» будет охвачено по 16 учебных заведений.



Что касается ремонта детсадов, то в них также будет применен принцип «четырех активностей», а именно: замена окон, оборудование на кухне, ремонт актовых залов и также благоустройство территории. Как подчеркнула заместитель городского головы, очень важно поменять оборудования на энергоэкономное, качественное и современное.



«Мы планируем в течение пяти лет охватить этими активностями практические все учебные заведения Мариуполя. Проводя ремонт с комплексным подходом, мы охватываем им одновременно большое количество учреждений. Это наиболее конструктивный подход», - подчеркнула Ксения Сухова.



Она также отметила, что в Европейский банк реконструкции и развития подан проект на тепломодернизацию четырех детсадов и одной школы на общую сумму более 113 миллионов гривен. Мариуполь ждет подтверждения финансирования.