Сотрудники Службы безопасности Украины разыскивают свидетелей теракта в Мариуполе, которые могут предоставить видео с места взрыва автомобиля полковника Александра Хараберюша, сообщает пресс-служба СБУ.
"Уважаемые водители, которые используют видеорегистраторы в своих автомобилях, и 31 марта 2017 года в период с 6:00 до 10:00 перемещались по улицам Кафайская, Казанцева и по проспекту Металлургов, для оказания помощи следствию по факту взрыва автомобиля сотрудника СБУ просим сохранить видео и сообщить о его наличии", - говорится в сообщении.
Передать информацию можно по телефонам: (0629)52-31-82, (0629)52-53-94, (068)601-60-98, (095)622-86-01 или по адресу: ул.Архитектора Нильсена, 33 (Управление СБУ в Донецкой области).
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СБУ просит мариупольских водителей помочь в расследовании теракта
Сотрудники Службы безопасности Украины разыскивают свидетелей теракта в Мариуполе, которые могут предоставить видео с места взрыва автомобиля полковника Александра Хараберюша, сообщает пресс-служба СБУ.
Источник: городской сайт Мариупольские новости
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Редакция «Мариупольских новостей»