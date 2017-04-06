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Рубрика: Новости Мариуполя
06-04-2017, 11:28
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Гендиректор ММКИ и вице-премьер министр Украины поддержали мариупольский флешмоб #MRPLconnection

Генеральный директор мариупольского меткомбината им. Ильича Юрий Зинченко и вице-премьер министр Украины Геннадий Зубко поддержали флешмоб #MRPLconnection, цель которого – улучшить транспортное сообщение между Мариуполем и всей Украиной.

«Полумиллионный Мариуполь оказался, по сути, отрезанным от всей Украины: транспортное сообщение в нынешнем состоянии лишает его жителей возможности нормально передвигаться по стране», - написал на своей странице в Facebook Юрий Зинченко, и опубликовал фотографию с поддержкой флешмоба.

В частности, что необходимо запустить поезд «Мариуполь-Одесса», продлить поезда «Интерсити» до Мариуполя, отремонтировать автодорогу из Мариуполя до Запорожья и возобновить работу аэропорта.

Напомним, активная молодежь Мариуполя запустила  флешмоб #MRPLconnection с просьбой улучшить транспортное сообщение города со всей Украиной. Соответствующее предложение появилось на сайте электронных петиций.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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