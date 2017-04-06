Гендиректор ММКИ и вице-премьер министр Украины поддержали мариупольский флешмоб #MRPLconnection

Генеральный директор мариупольского меткомбината им. Ильича Юрий Зинченко и вице-премьер министр Украины Геннадий Зубко поддержали флешмоб #MRPLconnection, цель которого – улучшить транспортное сообщение между Мариуполем и всей Украиной.



«Полумиллионный Мариуполь оказался, по сути, отрезанным от всей Украины: транспортное сообщение в нынешнем состоянии лишает его жителей возможности нормально передвигаться по стране», - написал на своей странице в Facebook Юрий Зинченко, и опубликовал фотографию с поддержкой флешмоба.



В частности, что необходимо запустить поезд «Мариуполь-Одесса», продлить поезда «Интерсити» до Мариуполя, отремонтировать автодорогу из Мариуполя до Запорожья и возобновить работу аэропорта.

Напомним, активная молодежь Мариуполя запустила флешмоб #MRPLconnection с просьбой улучшить транспортное сообщение города со всей Украиной. Соответствующее предложение появилось на сайте электронных петиций.