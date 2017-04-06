В Мариуполе переселенцы все чаще стали отстаивать свои права в суде

В Мариуполе переселенцы все чаще обращаются к адвокатам и в суд с просьбой защитить их права.



По словам руководителя центра адаптации пострадавших во время проведения АТО, юриста Марины Пугачевой, особое возмущение вызывают введенные в прошлом году проверки по месту проживания людей, выехавших с неподконтрольных территорий. То, что в управлениях соцзащиты называют проверками, в реальной жизни стало орудием дискриминации переселенцев, считает она, передает «Радио Свобода».



Люди обращаются к адвокатам. В 95% случаев переселенцы дела выигрывают, а противоправными признаются действия управлений соцзащиты населения. Одна из причин – непрописанный механизм проверок внутренне перемещенных лиц, говорят правозащитники.



Начальник центрального районного управления социальной защиты Мариуполя Татьяна Родионова считает, что УСЗН оказались заложниками в ситуации с переселенцами. И если на законодательном уровне будут приняты изменения, службы соцзащиты их будут выполнять так, как выполняют существующие на данный момент.



Принятие постановления о проверках в Кабмине обосновывали тем, что многие получающие выплаты на самом деле не проживали в подконтрольных Украине городах, а лишь выезжали, чтобы получать деньги. В декабре же прошлого года Кабмин усовершенствовал процедуру контроля внутренне перемещенных лиц путем обмена информацией между Минсоцполитики и пограничной службой. Такое новшество, по решению Кабмина, должно было помочь соцслужбам контролировать выполнение переселенцами правила «60 дней», согласно которому они не имеют права находиться на неподконтрольной территории или за границей дольше этого срока, иначе лишаются статуса внутренне перемещенных лиц.



Правозащитники считают, что проверки на дому могли бы заменить справками с места работы или учебы детей. Общественность Мариуполя намерена создать пакет обращений от жителей города к Верховной Раде, Кабинету министров, офису омбудсмена и профильным министерствам с требованиями совершенствования подзаконных актов по внутренне перемещенным лицам.