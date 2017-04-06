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Рубрика: Новости Мариуполя
06-04-2017, 12:20
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С улиц Мариуполя начали ликвидировать нелегальные рекламные щиты

В рамках программы благоустройства Мариуполя в городе начат демонтаж незаконно установленных рекламных конструкций. Так, сегодня на пересечении улиц Бахчиванджи и Флотская убрали рекламный щит, владелец которого еще с 2011 года избегал уплаты налогов, сообщили в пресс-службе мэрии.

Как рассказал начальник инспекции по благоустройству городского совета Сергей Марчук, прежде всего отрабатываются четыре центральных проспекта Мариуполя: Мира, Металлургов, Строителей и Нахимова.

«Наша цель - привести внешний вид города в порядок, в особенности, его центральную часть. В Мариуполе принят проект, в котором четко описываются требования к внешнему виду малых архитектурных форм и внешней рекламы. Мы проводим постоянный контроль за соблюдением этих правил», - подчеркнул Сергей Марчук.

Демонтажем рекламных щитов занимается частный предприниматель, который выиграл в системе электронных закупок «ProZorro» тендер на предоставление данного вида работ.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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Редакция «Мариупольских новостей»