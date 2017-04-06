Во время презентации Программы социально-экономического развития Мариуполя на 2017 год представители городской власти рассказали о необходимости заняться вопросами инвентаризации и денежной оценки земли. Средства от нее наполняют городской бюджет.
«В этом году полностью проведут инвентаризацию всех земельных участков, выделенных за прошлый период. Будут определены потенциально интересные, инвестиционно привлекательные участки и проведена полная переоценка всей земли Мариуполя», - отметил первый заместитель городского головы Александр Голтвенко.
Эту работу завершат до конца текущего года, чтобы в 2018-й зайти с новой оценкой земель, которыми располагает Мариуполь.
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До конца года городская власть «оценит» все земли Мариуполя
Во время презентации Программы социально-экономического развития Мариуполя на 2017 год представители городской власти рассказали о необходимости заняться вопросами инвентаризации и денежной оценки земли. Средства от нее наполняют городской бюджет.
Источник: городской сайт Мариупольские новости
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Редакция «Мариупольских новостей»