Гендиректор ММК им. Ильича призвал правительство реформировать систему профтехобразования в сотрудничестве с бизнесом

Реформа системы образования, и профессионально-технического образования в частности, должна проходить с учетом потребностей реального сектора экономики. По мнению генерального директора ММК им. Ильича Юрия Зинченко, для решения вопроса необходим более активный диалог и сотрудничество представителей бизнеса и Министерства науки и образования Украины.



Об этом руководитель металлургического комбината заявил на конференции «Профессиональное образование и подготовка рабочих кадров: содействие социально-экономическому и региональному развитию Украины». По словам Юрия Зинченко, металлургические, горнодобывающие и ремонтно-сервисные предприятия Группы Метинвест все чаще ощущают нехватку квалифицированных кадров. Главной причиной такой ситуации является разрыв между существующей системой образования и бизнесом.



Как стало известно в ходе конференции, правительство уже работает над принятием нового закона о профтехобразовании. «Сегодня экономика страны нуждается в высококвалифицированных кадрах. Бизнес постоянно ставит вопрос о том, что им не хватает их в абсолютно всех сферах. Наша задача в том, чтобы профессионально-техническое образование и реальный сектор экономики встретились, чтобы мы готовили те кадры, которые нужны, и таким образом мы сможем развивать национальную экономику», – сказал премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

Юрий Зинченко поддержал действия Кабмина, и привел проекты ММК им. Ильича в качестве примера эффективного сотрудничества бизнеса и образования. С 2015 года предприятие совместно с Приазовским государственным техническим университетом и рядом других профессионально-технических вузов реализует образовательную программу «Шаг в будущее». Ее цель – подготовка, адаптация и трудоустройство талантливой молодежи. Студенты получают возможность глубже освоить теоретические знания во время производственной практики, отработать реальные навыки на промышленной площадке комбината, а также создать собственные проекты в рамках программы «Молодые Лидеры». В 2017 году ММК им. Ильича направит 200 тыс. грн на образовательные проекты с вузами, в рамках которых планируется трудоустроить более 150 выпускников.



«По такой схеме и должна работать вся система профессионального технического образования – в связке с предприятиями, вплоть до формирования учебной программы совместно с представителями бизнеса», – отметил гендиректор.