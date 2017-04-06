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Рубрика: Новости Донбасса
06-04-2017, 13:26
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В ДНР проходит мобилизационный сбор – резервисты прибыли на полигоны, им обещают выдать оружие

В ДНР по приказу Александра Захарченко объявлен мобилизационный сбор. Более 27 тысяч резервистов прибыли на полигон - это пригодные к строевой службе мужчины в возрасте от 18 лет, говорится на сайте ДНР. География участников широкая - от Новоазовска до Дебальцево.

По плану должны пройти формирования подразделений, их общее построение, проведение смотра вооружения и военной техники, а также занятия по огневой подготовке.

Отмечается, что мобилизованным, кто прошёл общевоенную и специальную подготовку, выдадут боевое оружие, которое будет храниться непосредственно у резервистов.

Сбор проходит в районе Саур-Могилы, которая находится вблизи Тореза.




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