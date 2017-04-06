Безвиз для Украины: Европарламент проголосовал «за», финал приближается

Европейский парламент проголосовал за предоставление безвизового режима со странами ЕС для граждан Украины. Соответствующее решение поддержал 521 евродепутат на заседании в четверг, 6 апреля. Против проголосовали 75 евродепутатов, еще 36 воздержались.



Теперь украинский безвиз должны одобрить в Совете ЕС. Ожидается, что безвизовый режим для Украины фактически может вступить в силу в начале июня.



Стоит отметить, что безвизовый режим не дает права жить или работать в ЕС постоянно. Он действует только для коротких поездок. Также для поездки в Европу без визы нужно иметь загранпаспорт нового образца — с биометрическим чипом.