Европейский парламент проголосовал за предоставление безвизового режима со странами ЕС для граждан Украины. Соответствующее решение поддержал 521 евродепутат на заседании в четверг, 6 апреля. Против проголосовали 75 евродепутатов, еще 36 воздержались.
Теперь украинский безвиз должны одобрить в Совете ЕС. Ожидается, что безвизовый режим для Украины фактически может вступить в силу в начале июня.
Стоит отметить, что безвизовый режим не дает права жить или работать в ЕС постоянно. Он действует только для коротких поездок. Также для поездки в Европу без визы нужно иметь загранпаспорт нового образца — с биометрическим чипом.
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Безвиз для Украины: Европарламент проголосовал «за», финал приближается
Европейский парламент проголосовал за предоставление безвизового режима со странами ЕС для граждан Украины. Соответствующее решение поддержал 521 евродепутат на заседании в четверг, 6 апреля. Против проголосовали 75 евродепутатов, еще 36 воздержались.
Источник: городской сайт Мариупольские новости
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Редакция «Мариупольских новостей»