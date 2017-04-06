Стратегический объект в Мариуполе лишается заграждения

На одном из стратегических объектов разваливается защитное ограждение. Сегодня доступ к мариупольской телевышке открыт с нескольких сторон по периметру забора.

Корреспондент "Мариупольских новостей" насчитал не менее пяти мест, где полностью или наполовину отсутствуют секции ограждения. Посторонние могут проникнуть без проблем.



Забор должны были отремонтировать еще год назад, но сегодняшнее положение говорит об отсутствии каких-либо изменений в лучшую сторону.

Напомним, 18 июня 2014 года неизвестные взорвали подстанцию, расположенную рядом с вышкой. В результате телевышка оказалась обесточена.