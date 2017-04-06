Металлурги Мариуполя присоединились к акции #MRPLconnection

Молодежные организации металлургических комбинатов им. Ильича и «Азовсталь» Группы Метинвест откликнулись на инициативу молодежи Мариуполя. Металлурги поддержали акцию #MRPLconnection, цель которой открытое, свободное и современное транспортное сообщение Мариуполя с другими областями Украины.

Представители молодежного движения в рамках форума ОБСЕ обратили внимание на проблему, которая уже долгое время беспокоит всех жителей города. Мариуполь три года находится в транспортной изоляции, и его жители вынуждены тратить в разы больше времени на передвижение по стране. Например, чтобы добраться до Запорожья, расстояние до которого меньше 300 км, необходимо ехать 10 часов поездом или 5-6 часов автобусом по дороге, которая давно нуждается в капитальном ремонте.



Именно поэтому мариупольская молодежь подала электронную петицию Президенту Украины, и запустила флэш-моб с хэштегом #MRPLconection. В обращении закреплены следующие требования: расширение направлений железнодорожного пассажирского сообщения и запуск между Мариуполем и Киевом скоростного поезда «Интерсити», восстановление дорог Мариуполь-Запорожье и Мариуполь-Краматорск, восстановление двухколейного пути и электрификация перегона Камыш-Заря – Волноваха, а также возобновление работы аэропорта.

Для того, чтобы петиция поступила к главе государства на рассмотрение, она должна в течение 90 дней набрать 25 тысяч голосов.



Активисты убеждены в том, что решение транспортного вопроса позволит Мариуполю – форпосту государства – интегрироваться в украинское культурное и социальное сообщество, а молодым людям – больше путешествовать.



Председатель Совета молодых специалистов «Азовстали» Владимир Сафоронов:



- Мариуполь – перспективный украинский город. Наша молодежь, как и все мариупольцы, хочет путешествовать, беспрепятственно общаться с друзьями и родственниками по всей стране. Создание свободного сообщения с другими городами Украины – это главный шаг на пути европейского развития нашего города.

Председатель Молодежной организации ММК им. Ильича Василий Папуш:



- Транспортная проблема сдерживает развитие Мариуполя. У нас огромный потенциал, который в нынешних условиях не может быть задействован на 100%. Простой пример – ограничения железной дороги не позволяют металлургам увеличивать производство. А это упущенные возможности для экономики и развития города.