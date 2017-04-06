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Рубрика: Новости Донбасса
06-04-2017, 15:55
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Задолженность за «коммуналку» в Донецкой области достигла почти полмиллиона гривен

В Донецкой области отмечается рост задолженности за коммунальные услуги. Так, в феврале 2017 года сумма оплаты за жилищно-коммунальные услуги составила 439,7 млн грн, что составляет 77% начисленных в этот период. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления статистики в Донецкой области.

С начала года по февраль было начислено 1 176 252 тыс. грн, оплачено за этот же период 882 749 тыс. грн.

Выросла задолженность за такие коммунальные услуги:

  • тепло и горячая вода: в январе сумма задолженности составляла 850,5 млн грн, а в феврале уже 897,4 млн грн;
  • газ: в январе – 703,2 млн грн, в феврале – 751,6 млн грн;
  • вывоз мусора: в январе – 37,8 млн грн, в феврале – 41,0 млн грн.

Снизилась задолженность за:

  • содержание домов и придомовых территорий: в январе она достигала 275,1 млн грн, в феврале – 271,4 млн грн;
  • воду: в январе – 127,0 млн грн, в феврале – 114,1 млн грн;
  • свет: в январе – 555,4 млн грн, в феврале – 546,4 млн грн.

Напомним, в Раде зарегистрирован законопроект, который предполагает взимание долгов за коммунальные услуги с банковских карт должников.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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Редакция «Мариупольских новостей»