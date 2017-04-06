В Мариуполе практически бум по вырубке деревьев

В Мариуполе до апреля было срублено 181 дерево, а до 10 мая дровосеки срубят 323 дерева. "Зеленстрой" заявил, что все деревья - сухостой и вырубка запланирована.
При этом жители города сообщают о фактах, когда они обнаруживают срубленные молодые деревья, которые успели вырасти до двух и более метров.
Служащие КП «Зеленстрой» еще раз отметили, что вырубке подлежат только сухостойные деревья и срезается избыточная поросль для наведения порядка в зелёных зонах города.
По информации райадминистраций города вырубка ведётся, согласно плану:
- в Левобережном районе планировалось срезать 81 дерево, уже срезано - 59
- в Кальмиусском - срежут 32 сухостойных дерева
- в Центральном районе вырубке подлежат 115 деревьев, 33 из них уже удалены
- в Приморском планирую вырубить 95 деревьев, на данный момент срезано - 89.