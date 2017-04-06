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Рубрика: Новости Мариуполя
06-04-2017, 16:17
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В Мариуполе практически бум по вырубке деревьев

В Мариуполе до апреля было срублено 181 дерево, а до 10 мая дровосеки срубят 323 дерева. "Зеленстрой" заявил, что все деревья - сухостой и вырубка запланирована.

При этом жители города сообщают о фактах, когда они обнаруживают срубленные молодые деревья, которые успели вырасти до двух и более метров.

Служащие КП «Зеленстрой» еще раз отметили, что вырубке подлежат только сухостойные деревья и срезается избыточная поросль для наведения порядка в зелёных зонах города.  

По  информации райадминистраций города вырубка ведётся, согласно плану:

  • в Левобережном районе планировалось срезать 81 дерево, уже срезано - 59
  • в Кальмиусском - срежут 32 сухостойных дерева
  • в Центральном районе вырубке подлежат 115 деревьев, 33 из них уже удалены
  • в Приморском планирую вырубить 95 деревьев, на данный момент срезано - 89.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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Редакция «Мариупольских новостей»