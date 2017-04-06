В Мариуполе накануне теракта возле места взрыва замечены люди: СБУ показало скриншоты

Расследование подрыва автомобиля сотрудника СБУ 31 марта 2017 года в Мариуполе ведется в рамках уголовного производства, открытого по ч.3 ст.258 УК Украины.



Как сообщили в пресс-центре СБУ, в настоящее время следствием установлено, что в ночь на 31 марта 2017 года, в период с 3:30 по 4:00 часов утра, в районе караоке-клуба «Максим» и мебельного магазина по проспекту Металлургов, 92А находились 4 человека (смотреть прилагаемые скриншоты).

Управление СБУ в Донецкой области просит всех, кому известны изображенные на скриншотах люди, их местонахождение либо иная информация о них, а также если это непосредственно Вы запечатлены на скриншотах, сообщить об этом по телефонам: (095) 622-86-01, (068) 601-60-98, (0629) 52-31-82.