В прифронтовые поселки под Мариуполем отправился мобильный пункт с флюорографом и УЗИ

В рамках проекта «Улучшение доступа к надлежащей медицинской помощи людям с инвалидностью, проживающих в населенных пунктах, пострадавших от боевых действий на Востоке Украины» Агентством ООН по делам беженцев был осуществлен ремонт мобильного флюорографа, аппарата УЗИ и оснащение его дополнительным аппаратом ЭКГ. Сумма реализации проекта составила почти 235 000 гривен, сообщили в пресс-службе горсовета.



Цель проекта - сделать более удобным доступ к медицинским услугам в прифронтовых населенных пунктах. Работа мобильного флюорографа обеспечит качественными услугами жителей поселков Виноградное, Лебединское, Пионерское, Сопино и Бердянское.



Медицинское оборудование позволит проводить диагностику туберкулеза и онкологических заболеваний. Если раньше единственным местом, где можно было пройти обследование на выявление туберкулеза был Мариупольский туберкулезный диспансер, то теперь ситуация изменилась. Благодаря флюорографу, жители будут пользоваться необходимыми услугами, не выезжая из своих населенных пунктов.



«Это важный и необходимый шаг. Уверен, в ближайшей перспективе это оборудование спасет не одну человеческую жизнь. Я благодарю наших постоянных партнеров за значительный вклад в улучшение качества жизни людей, не по своей воле оказавшихся в таких сложных обстоятельствах», - отметил заместитель городского головы Михаил Когут.



Руководитель филиала Агентства ООН по делам беженцев в Днепре Мулусев Мама и глава офиса Агентства в Мариуполе Дину Липкан отметили, что им приятно видеть, как за небольшой промежуток времени мобильный флюорограф уже посетили многие жители поселка Виноградное.



«Это очень хорошая инициатива. Например мне, в силу своего возраста, трудно постоянно ездить в Мариуполь. Сегодня я уже сделала флюорографию, теперь буду ждать результатов», - поделилась жительница населенного пункта.