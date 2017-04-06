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  • На Донетчине бывших судей требуют привлечь к ответственности за несвоевременно поданные декларации

Рубрика: Новости Донбасса
06-04-2017, 17:22
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На Донетчине бывших судей требуют привлечь к ответственности за несвоевременно поданные декларации

Совместными усилиями прокуратуры Донецкой области и УЗЭ в Донецкой области ДЗЭ Нацполиции Украины установлены нарушения ст. 45 Закона Украины «О предотвращении коррупции» 5 бывшими судьями Волновахского района, сообщили в пресс-службе прокуратуры.

Правоохранители обнаружили, что граждане несвоевременно без уважительных причин подали декларации лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, за 2015 год.

Как следствие, составлено 5 протоколов об административных правонарушениях, связанных с коррупцией в отношении указанных судей, которые направлены в суд для решения вопроса о подсудности их рассмотрения.

В настоящее время прокуратурой области активизирована работа по выявлению аналогичных правонарушений, связанных с коррупцией в деятельности судей.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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