Заработал новый сервис, позволяющий вычислить поддельные документы, - МВД

В Украине заработал новый онлайн-сервис МВД, который позволяет вычислять недействительные, похищенные или утерянные документы, удостоверяющие личность. Об этом сообщил министр МВД Украины Арсен Аваков.



По его словам, это еще один сервис, позволяющий бороться с преступностью в Украине.



"Новый сервис позволяет проверить наличие паспорта гражданина Украины в базе данных МВД, а также в базе данных Государственной миграционной службы, которая осуществляет учет документов, которые признаны недействительными "без криминала": порча, потеря и прочее", - говорится в сообщении.



Проверка проводится по серии и номеру документа.



Напомним, что также в МВД функционируют онлайн-сервисы, позволяющие проверить информацию о наличии в розыске транспортного средства, мобильного телефона, оружия и культурных ценностей. Также существует сервис, позволяющий проверить легитимность справки об отсутствии или наличии судимости.