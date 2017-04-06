В Украине заработал новый онлайн-сервис МВД, который позволяет вычислять недействительные, похищенные или утерянные документы, удостоверяющие личность. Об этом сообщил министр МВД Украины Арсен Аваков.
По его словам, это еще один сервис, позволяющий бороться с преступностью в Украине.
"Новый сервис позволяет проверить наличие паспорта гражданина Украины в базе данных МВД, а также в базе данных Государственной миграционной службы, которая осуществляет учет документов, которые признаны недействительными "без криминала": порча, потеря и прочее", - говорится в сообщении.
Проверка проводится по серии и номеру документа.
Напомним, что также в МВД функционируют онлайн-сервисы, позволяющие проверить информацию о наличии в розыске транспортного средства, мобильного телефона, оружия и культурных ценностей. Также существует сервис, позволяющий проверить легитимность справки об отсутствии или наличии судимости.
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Заработал новый сервис, позволяющий вычислить поддельные документы, - МВД
В Украине заработал новый онлайн-сервис МВД, который позволяет вычислять недействительные, похищенные или утерянные документы, удостоверяющие личность. Об этом сообщил министр МВД Украины Арсен Аваков.
Источник: городской сайт Мариупольские новости
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Редакция «Мариупольских новостей»