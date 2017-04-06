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Рубрика: Новости Мариуполя
06-04-2017, 17:56
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На улицах Мариуполя жители создают стихийные свалки

В четырех районах Мариуполя образовалась 141 стихийная свалка. По данным райадминистраций, на данный момент удалось ликвидировать 80 из них.

Лидером по антисанитарии стал Кальмиусский район, где обнаружена 61 незаконная точка накопления мусора. 36 из них уже расчищены. Второе место по загрязнению занимает Центральнй район, где зафиксировано 35 свалок, 19 из которых ликвидировано. В Приморском районе убрали 15 из 25 стихийных сборников мусора. В Левобережном районе убрано 10 из 20 свалок.

Полную очистку города от свалок коммунальщики планируют завершить до 20 мая.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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Редакция «Мариупольских новостей»